Варшава, 12 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. На «индийский» штамм коронавируса, который также называют «Дельта», приходится 86% всех новых заражений COVID-19 в Польше за последние 4 недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на своей странице в Twittеr.

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«К этому времени в Польше подтверждены 404 случая заражения штаммом коронавируса «Дельта». Изначальный штамм, выявленный в Ухани, в Польше уходит в прошлое. На него приходится меньше 8% всех новых инфекций», — отметил он.

Напомним, за последние сутки в Польше выявили 198 новых заражений коронавирусом. От COVID-19 в стране скончались еще четыре человека. В республике полностью прошли вакцинацию около 18 миллионов жителей при общем населении чуть более 38 миллионов человек.