Москва, 12 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 11 августа завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 1,14%, до $71,57, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На европейской сессии цена находилась под давлением на фоне призыва США повысить добычу нефти странам, входящим в ОПЕК, и ее партнерам. В Белом доме считают, что текущей добычи недостаточно для активного восстановления мировой экономики.

Цена развернулась вверх с уровня $69,04 после выхода инфляционного отчета в США, а также отчета по запасам нефти от минэнерго США. Индекс доллара упал, поскольку инфляция в июле показала замедление.

Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти немного сократились. Согласно представленным данным, на неделе 31 июля — 6 августа запасы нефти упали на 447 тыс. баррелей, до 438,8 млн баррелей (прогноз был — 600 тыс. баррелей).

Запасы бензина сократились на 1,4 млн баррелей, до 227,5 млн баррелей (прогноз был — 1,8 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 1,8 млн баррелей, до 140,5 млн баррелей (прогноз был +100 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей и составила 11,3 млн баррелей в день.

Сегодня, 12 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $71,43. Покупателям нужно закрепиться выше $72,40.

Если они не закрепятся до закрытия недели, то на следующей неделе ожидается новая волна продаж фьючерсов на нефть и падение ниже $67,50.

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