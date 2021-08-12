Москва, 12 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Торги по рублю 11 августа закрылись ростом. Пара доллар/рубль упала на 0,71%, до 73,39 руб., евро/рубль — на 0,55%, до 86,19 руб., фунт/рубль — на 0,53%, до 101,77 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Пара доллар/рубль торговалась около уровня 74 руб. до американской сессии. На вечерних торгах благодаря повышению аппетита инвесторов к риску рубль смог отыграть часть потерь понесенных в начале недели.

Доллар США подешевел после того, как данные по инфляции в США показали, что рост потребительских цен замедлился в июле. Данные снизили давление на Федеральную резервную систему в отношении сроков сокращения покупок активов.

Дополнительную поддержку российская валюта получила от восстановления цен на нефть. По итогам дня нефть марки Brent подорожала на 1,14%, до $71,57. Курс доллара снижался до 73,35 руб., курс евро — до 86,13 руб.

Сегодня, 12 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $71,43. Сегодня в центре внимания участников рынка находится отчёт по производственной инфляции в США за июль.

Реакция на него будет, если фактические значения окажутся ниже ожиданий. А так фокус внимания сейчас смещается на саммит в Джексон Хоул, который пройдет 26−28 августа.

Что касается рубля, курс доллара опустился ниже 73,70 руб. Для покупателей это была поддержка, ниже которой не стоило опускаться.

Сейчас на фоне продолжения коррекции по индексу доллара и восстановления цен на нефть, рубль продолжит дорожать и способен от повышенного спроса на рисковые активы вернуться к уровню 72,60 руб. До американской сессии возможна коррекция до 73,55 руб.

Читайте также: Рубль продолжает сдавать позиции доллару и евро