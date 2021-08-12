Лима, 12 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В отношении председателя правительства Перу Гидо Бельидо Угарте началась прокурорская проверка по подозрению в терроризме. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба генпрокуратуры страны.

Алексей Колчин ИА REGNUM За сборную Перу

Отмечается, что расследование, фигурантом которого стал Бельидо, открыла специальная межрегиональная прокуратура по вопросам терроризма и преступлений против человечности. Вторым фигурантом дела является лидер леворадикальной партии «Свободное Перу» Владимир Серрон. Прокуратура планирует допросить коллег по партии в связи с майскими публикациями СМИ о якобы наличии преступных контактов политиков с лидерами леворадикальной террористической организации «Sendero Luminoso» («Сияющий путь»).

После ареста в сентябре 1992 года лидера группировки Абимаэля Гусмана она потеряла значительную часть своего влияния и в последнее время продолжает небольшими группами нападать на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Перу объявила об открытии следствия в отношении нового председателя правительства страны Гидо Бельидо Угарте, подозреваемого в соучастии в отмывании денег для незаконного финансирования избирательной кампании партии «Свободное Перу».