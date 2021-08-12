Казань, 12 августа, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 12 августа 642 человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами заболевания стали 83-летняя женщина и 82-летний мужчина. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии вакцинацию от коронавируса полностью завершили 702 852 человека.

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