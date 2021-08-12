Порт-о-Пренс, 12 августа, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Выборы президента Гаити, ранее назначенные на 26 сентября, решением Избирательного совета страны (избиркома) перенесены на 7 ноября. Об этом 11 августа сообщает агентство AFP.

DrGulas Президентский дворец в Порт-о-Пренсе, Гаити

В день президентских выборов в Гаити также состоятся референдум об изменении конституции и выборы в парламент, откладывавшиеся с 2019 года. Отмечается, что если возникнет необходимость во втором туре, он будет проведён 23 января 2022 года.

Напомним, что последний президент Гаити Жовенель Моиз 7 июля был застрелен в своей резиденции. Временное управление страной сразу после убийства Моиза взял на себя исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позднее он заявил о готовности освободить место главы правительства для Ариэля Анри, который был назначен Моизом на пост премьер-министра 5 июля, но не успел приступить к работе до убийства президента. Анри вступил в должность главы правительства 20 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, гаитянский полицейский Уильям Моиз арестован по подозрению в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза.

Читайте также: Прежде чем застрелить президента Гаити, убийцы сделали «контрольный звонок»