Москва, 12 августа, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Ввести запрет на продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21 года, предложили в Минздраве России.

Запрет на алкоголь

Ведомство разработало поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ) и направило их участникам правительственной рабочей группы по «регуляторной гильотине» для согласования.

Как выяснили «Известия», авторы поправок считают необходимым повышение возраста с 18 до 21 года в связи с тем, что потребление крепкого спиртного подрывает здоровье неокрепшего организма. В пояснительной записке Минздрава говорится, в частности, что головной мозг человека формируется только к 21 году, и до этого момента орган уязвим к внешним воздействиям и особенно к химическим отравлениям.

Кроме того, в ведомстве ссылаются на опыт других стран — США, Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Японии — повысивших возраст, при достижении которого желающим могут продать алкоголь.

После получения оценки законопроекта рабочей группой он будет передан на экспертизу в подкомиссию правительства России по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, а затем на комиссию по законопроектной деятельности.