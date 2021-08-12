Нью-Йорк, США, 12 августа, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Правительства некоторых стран должны отказаться от практики введения односторонних санкций, которые «лишают многих людей во всем мире права на личное развитие, а также сдерживают устойчивое национальное развитие», заявила 11 августа группа экспертов, назначенная Советом по правам человека Организации Объединённых Наций (ООН).

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

«При применении односторонних санкций государства должны применять принцип предосторожности, чтобы избежать любого негативного гуманитарного воздействия на все права человека, включая право на развитие. Наказание мирных жителей должно прекратиться», — говорится в докладе группы.

Эксперты призвали правительства стран, вводящих «карательные односторонние санкции в отношении других стран», отменить их или минимизировать последствия, чтобы гарантировать, что верховенство закона и права человека не пострадают.

Для примера эксперты привели Венесуэлу, Кубу, Сирию и Иран, население которых впадает в нищету, потому не имеет доступа к электроснабжению, жилью, воде, газу и топливу.