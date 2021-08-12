Москва, 12 августа, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Граждане России в январе-июле 2021 года зарегистрировали 367,7 тыс. браков, что примерно на 40% превышает аналогичный показатель первой половины прошлого года. Об этом говорится в материалах Минюста РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак

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Больше всего браков за полугодие заключили в Москве (33 960), Московской области (24 099), Санкт-Петербурге (19 679), а также в Краснодарском крае (16 891) и в Свердловской области (11 671).

Как пояснил «Известиям» профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков, свадебный ажиотаж в 2021 году может быть обусловлен эпидемиологическими ограничениями, введёнными в прошлом году. По его словам, многие предпочли перенести торжественные церемонии в условиях неопределенности.

«Пандемийные ограничения в 2020 году коснулись загсов, и показатели брачности оказались снижены. А в 2021-м мы, вероятно, вернемся к допандемийным значениям», — сказал эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о результатах исследования ВЦИОМ, в соответствии с которыми чаще всего причиной развода в России становится бедность.