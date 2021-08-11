Москва, 12 августа, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Отчисления российским композиторам и поэтам-песенникам в 2020 году сократились до 1,7 млрд рублей, что меньше на 46% в сравнении с показателем предыдущего года. Об этом говорится в отчете Российского авторского общества (РАО), аккредитованного в Минкультуры РФ.

(сс) andreas160578 Музыкальная пластинка

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В организации отметили, что снижение показателя произошло на фоне пандемии COVID-19, и оно усилило спад доходов от концертной деятельности.

В совокупности сборы РАО, из которых распределяются средства на выплаты музыкантам, стали самыми низкими за последние десять лет: в 2020 году организация получила только 3,3 млрд рублей (в предшествующем 2019-м — 5,1 млрд), что соответствует уровню 2012 года (3,4 млрд).

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