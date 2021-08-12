Белград, 12 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Патриарх СербскийПорфирий 11 августа завёл официальную страницу в сети «Инстаграм». Об этом сообщила пресс-служба Сербской православной церкви.

Spc.rs Церемония интронизации патриарха Сербского Порфирия

В сообщении подчеркивается, что патриарх благословил открытие страницы.

«Патриарх хотел бы таким способом удовлетворить интерес не только верующих, но и всей сербской и иностранной общественности, которая следит за его работой, позицией и мнением», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, что патриарх сербский Порфирий занял патриарший престол 19 февраля 2021 года.