Патриарх Сербский благословил открытие страницы в «Инстаграме»
Белград, 12 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Патриарх СербскийПорфирий 11 августа завёл официальную страницу в сети «Инстаграм». Об этом сообщила пресс-служба Сербской православной церкви.
Spc.rs
Церемония интронизации патриарха Сербского Порфирия
В сообщении подчеркивается, что патриарх благословил открытие страницы.
«Патриарх хотел бы таким способом удовлетворить интерес не только верующих, но и всей сербской и иностранной общественности, которая следит за его работой, позицией и мнением», — подчеркивается в сообщении.
Напомним, что патриарх сербский Порфирий занял патриарший престол 19 февраля 2021 года.