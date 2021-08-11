Турция, 10 апреля, 2010, 12:12 — ИА Регнум. "Турция уже в третий раз претендует на проведение чемпионата Европы. Теперь мы готовы лучше, чем когда бы то ни было. Мы собираемся подарить болельщикам лучший Euro, на котором будут выступать сильнейшие сборные континента". Об этом как сообщает турецкая газета Spordunyasi премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями УЕФА , инспектирующими заявку Турции на проведение чемпионат Европы в 2016 году.

Премьер-министр заверил, что его страна готова организовать лучшее в истории континентальное первенство. Напомним, что на это право также претендуют Италии и Франции, которые уже принимали чемпионаты Европы и мира. "Турция готова предоставить гарантийное письмо на сумму 920 миллионов евро, которые пойдут на подготовку проведения турнира", отметил он.

По его словам по мнению многих экспертов, финал Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле был лучшим в истории. "Дайте нам возможность, и мы проведем Euro на том же уровне.", сказал он.

Напомним, в планах турецких организаторов возведение шести новых арен по всей стране, а также реконструкция Олимпийского стадиона в Стамбуле. Комиссия УЕФА оценивает заявки претендентов более чем по ста критериям. Страна-организатор Euro-2016 будет объявлена 28 мая в Женеве.