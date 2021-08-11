Ташкент, , 23:17 — REGNUM Узбекские власти пришли к тайному соглашению с Facebook о том, что последний будет удалять неугодные для Узбекистана правозащитные группы в этой социальной сети, сообщил ИА REGNUM компетентный источник.

Facebook

«Власти Узбекистана продемонстрировали Facebook, что могут серьезно затруднить работу этой социальной сети. К примеру, около полугода назад узбекские пользователи жаловались, что доступ к сети Facebook отсутствует или ограничен. Американская сеть сделала из этого соответствующие выводы и решила пойти на уступки», отметил собеседник агентства.

По его словам, коротко предысторию события можно описать так: Узбекистан потребовал у Facebook установить свои сервера в республике, но затем, после некоторых переговоров, стороны пришли к соглашению, что Facebook, чтобы не тратиться и создавать себе лишние неудобства, будет просто жертвовать плодами трудов правозащитников, блокирую неугодные узбекским властям страницы и группы.

«Чтобы подвести базу под блокировку страниц и групп, Facebook разработал механизм — администраторам ресурсов, на которые указано узбекскими властями, высылаются массовые предупреждения о нарушениях. При этом, нарушений, как таковых нет, просто придирки со стороны Facebook для того, чтобы, как было отмечено выше, подвести базу. А через некоторое время группы блокируются», рассказал источник.

В частности, сообщил он, были заблокированы такие популярные в Узбекистане группы как «Закон и порядок», «Ферганская долина», «Уят.уз» и другие.

«Все эти группы имели десятки тысяч подписчиков и занимались исключительно правозащитной деятельностью, которую власти Узбекистана посчитали для себя опасной», подчеркнул собеседник агентства.