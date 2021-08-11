Дамаск, , 22:55 — REGNUM Четверо военнослужащих Сирийской арабской армии получили ранения в результате минометных обстрелов, устроенных незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными Турции, сообщил 11 августа на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Война в Сирии Tiempo.com

Обстрелы производились с территории идлибской зоны деэскалации.

«Боевики действующих в идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстреляли позиции сирийских правительственных сил в районе Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, населенного пункта Маарет-Мухос провинции Идлиб и населенного пункта Санджека провинции Латакия», — уточнил Вадим Кулить.

По информации российского Центра, «в результате минометных обстрелов четверо сирийских военнослужащих получили ранения».

Всего за последние сутки в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» было зафиксировано 29 обстрелов со стороны действующих там террористических групп.

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