The Replacements анонсировали делюкс-переиздание дебютного альбома
Миннеаполис, США, 11 августа, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Американская рок-группа The Replacements анонсировала выход расширенного переиздания своего дебютного альбома 1981 года «Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash». Он выходит 22 октября через лейбл Rhino. Об этом сообщает портал Pitchfork.
Набор включит в себя 4 CD-диска и одну виниловую пластинку и содержит в общей сложности 100 треков, в том числе 67 ранее не издававшихся — грубые миксы, демо и альтернативные дубли и сессионные записи. В издании также представлены первые демо-записи групп и записанный концерт 1981 года. Набор будет представлен с книгой в твердом переплете, которая включит в себя редкие фотографиями участников группы.
The Replacements —американскаярок-группа из Миннеаполиса, штат Миннесота, основанная в 1979 году. Состояла из вокалиста и гитариста Пола Вестерберга, гитариста Боба Стинсона, басиста Томми Стинсона и ударника Криса Марса. Начав своё творчество, исполняя грязный, гаражный хардкор-панк, группа эволюционировала и выработала звук, сочетавший в себе элементы панка, пауэр-попа, рокабилли, гаражного рока иджэнгл-попа, оказав значительное влияние на развитиеальтернативной сценыСША 80-х и 90-х. Группа расформировалась в июле 1991 года.