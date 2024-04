Миннеаполис, США, 11 августа, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Американская рок-группа The Replacements анонсировала выход расширенного переиздания своего дебютного альбома 1981 года «Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash». Он выходит 22 октября через лейбл Rhino. Об этом сообщает портал Pitchfork.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Набор включит в себя 4 CD-диска и одну виниловую пластинку и содержит в общей сложности 100 треков, в том числе 67 ранее не издававшихся — грубые миксы, демо и альтернативные дубли и сессионные записи. В издании также представлены первые демо-записи групп и записанный концерт 1981 года. Набор будет представлен с книгой в твердом переплете, которая включит в себя редкие фотографиями участников группы.