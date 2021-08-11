Москва, 11 августа, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Решение арестовать до 10 октября 2021 г. бывшего председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева по делу о растрате вынес 11 августа Басманный суд Москвы.

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Также под стражу заключены бывший министр туризма Северной Осетии Алан Диамбеков и экс-гендиректор компании «ОЗАТЭ» Аида Габараева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеперечисленных фигурантов дела о хищении путём растраты 180 млн рублей задержали накануне, 10 августа. По версии следствия, противоправные действия они совершили в 2014 г.