Санта-Барбара, США, , 21:52 — REGNUM Об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III сообщили 11 августа в штабе Командования глобального удара ВВС США.

Пуск ракеты Minuteman III U.S. Air Force

МБР запустили с базы ВВС Ванденберг (округ Санта-Барбара, Калифорния, США). Головная часть ракеты, преодолев расстояние в 6,75 тыс. км, упала в воды Тихого океана в районе Кваджалейна (Маршалловы острова).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Minuteman III — это единственная в США МБР шахтного базирования, запускается из бункера. В начале мая этого года в Ванденбере прошёл неудачный пуск Minuteman III.

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