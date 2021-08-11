Санта-Барбара, США, 11 августа, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III сообщили 11 августа в штабе Командования глобального удара ВВС США.

U.S. Air Force Пуск ракеты Minuteman III

МБР запустили с базы ВВС Ванденберг (округ Санта-Барбара, Калифорния, США). Головная часть ракеты, преодолев расстояние в 6,75 тыс. км, упала в воды Тихого океана в районе Кваджалейна (Маршалловы острова).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Minuteman III — это единственная в США МБР шахтного базирования, запускается из бункера. В начале мая этого года в Ванденбере прошёл неудачный пуск Minuteman III.