Ростов-на-Дону, 12 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Ростовская область сохранила лидирующие позиции по итогам уборки ранних зерновых культур. Труженики донского села собрали 12,685 млн тонн зерна. Каравай состоит на 98% из высококачественного продовольственного зерна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Ростовской области В полях

Донским хлеборобам урожай дался тяжело. Сев озимых проходил в условиях недостатка влаги, весеннюю посевную кампанию регулярно прерывали затяжные дожди. Стартовала жатва в июле. Однако труженики донского села работали в круглосуточном режиме, стремясь не упустить ни одной погожей минуты, чтобы вовремя собрать выращенный урожай. Наивысший валовой сбор достигнут в этом году в Сальском районе, где хлеборобы собрали более 780 тыс. тонн ранних зерновых. Самая высокая урожайность по области получена земледельцами Мясниковского района — 52,4 центнера с гектара.

«Донские хлеборобы побили собственный исторический рекорд по сбору ранних зерновых! Их в Ростовской области собрано 12 млн 685 тысяч тонн. Это даже больше, чем было у нас в самом щедром на урожай 2017 году, когда валовой сбор ранних зерновых составил 12 млн 650 тысяч тонн», — сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Пресс-служба правительства Ростовской области Уборка урожая

Стоит отметить, что Ростовская область остаётся в лидерах по урожаю хлеба в России, как и годом ранее. В 2020 году урожай ранних зерновых и зернобобовых культур на Дону составлял 11,68 млн тонн. Вместе с поздними зерновыми культурами урожай достиг 12,6 млн тонн зерна.

С 2014 года урожай ранних зерновых в Ростовской области превышал 9 млн тонн. В 2017 году донские хлеборобы побили рекорд, собрав 12,3 млн тонн, а вместе с поздними — 13,5 млн тонн. За последние восемь лет Донской регион практически удвоил производство зерновых культур.

Ещё одним важным слагаемым успеха является постоянная государственная поддержка. В текущем году Ростовской области предусмотрено более 6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. На Дону более десяти лет действует областная губернаторская программа поддержки сельхозтоваропроизводителей при приобретении современной сельхозтехники, в виде субсидирования 20% её стоимости. За время реализации программы были выделены средства в сумме более 3,5 млрд рублей, приобретено 2 113 зерноуборочных комбайнов, 554 трактора, более 5,7 тыс. единиц другой сельхозтехники. В том числе в 2021 году донским губернатором Василием Голубевым из областного бюджета было выделено 322,5 млн рублей, которые позволили просубсидировать приобретение 52 комбайнов, 83 тракторов и 370 единиц иной сельскохозяйственной техники.

В целом, машинно-тракторный парк донских хозяйств состоит из 12 тыс. зерноуборочных комбайнов, 260 кормоуборочных комбайнов, 13 тыс. грузовых автомобилей, 1,2 тыс. подборщиков, 1,5 тыс. косилок, более 4000 жаток валковых.

Пресс-служба правительства Ростовской области Уборка урожая

Ростовская область в полном объеме обеспечивает свои потребности в зерновых культурах (около 2,5 млн тонн) и является ведущим аграрным и экспортоориентированным регионом России. Доля Донского региона в общем объеме экспорта составляет почти 19%. В 2020 году Ростовская область в рамках федерального и регионального проекта «Экспорт продукции АПК» экспортировала продовольствия на сумму почти 5,9 млрд долларов. Целевой показатель нацпроекта перевыполнен на 18%. Это лучший показатель в России.