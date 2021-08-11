Москва, , 21:22 — REGNUM Власти Украины вместо урегулирования конфликта продолжают в Донбассе действия, заводящие ситуацию в тупик, заявил 11 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроекты, принятые Киевом, подразумевают зачистки региона от нелояльных лиц, «особый правовой режим» и не имеют ничего общего с Минскими соглашениями, подчёркивается в распространённом 11 августа комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России.

«В политической сфере вместо урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти продолжают предпринимать шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе. Так, 5 августа кабинет министров Украины одобрил законопроект «О государственной политике переходного периода». В нем утверждается применение в Донбассе «концепции переходного периода», предусматривающей некий «особый правовой режим», направленный на зачистку региона от нелояльных Киеву сил, что не имеет ничего общего с минскими соглашениями. Ни о каком особом статусе, языковых правах и амнистии для жителей Донбасса речи не идет. Законопроект на рассмотрение политической подгруппы контактной группы украинской стороной не выносился и с представителями Донецка и Луганска не обсуждался», — говорится в тексте комментария.

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