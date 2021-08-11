Екатеринбург, 11 августа, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В Свердловской области допускают наступление четвёртой волны заболеваемости COVID-19, заявил на закрытом совещании вице-губернатор Павел Креков. Об этом сообщают журналисты.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков

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По словам чиновника, гражданам необходимо доносить информацию о необходимости вакцинации от коронавируса. «Иначе будет четвёртая волна, которая накроет вас с головой», — цитирует Крекова «Е1».

Вице-губернатор напомнил, что с наступлением осени студенты и школьники выйдут на учёбу, а часть жителей возвратятся из отпусков. «Мы в сентябре получим такой «трам-пам-пам», что мало никому не покажется», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вторые сутки бьют «рекорд» по суточной смертности от COVID-19.