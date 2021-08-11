Екатеринбург, 11 августа, 2021, 20:34 — ИА Регнум. В Свердловской области к участию в выборах депутатов регионального Заксобрания допустили ещё четыре партии. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Zsso.ru Заксобрание Свердловской области

Так, по единому округу зарегистрирован список объединения «Справедливая Россия-Патриоты За Правду». В нём 76 человек. В списке партии «Новые люди» значатся 68 граждан, «Зелёной альтернативы» — 73, а «Партии роста» — 71.

Ранее регистрацию успешно прошли КПРФ, «Яблоко», «Единая Россия» и ЛДПР. Всего же избирком заверил списки 11 избирательных объединений. Как сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 19 сентября.