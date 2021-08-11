Москва, 11 августа, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») прогнозирует последствия от оскорбления русского народа экс-послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде.

Mil.ru Флаги России и Азербайджана

«А последствия будут. Либо придётся извиниться. Простить может один человек другого. Но оскорбления народа, веры и государства остаются в истории отношений между странами», — отметил Толстой в ТГ-канале.

Он обратил внимание на то, что бывший азербайджанский посол на камеру назвал русских свиньями.

«Дипломат хоть и бывший, прекрасно чувствует, что можно, а чего нельзя. Последствий не боится ни он, ни те, кто в национальных республиках, ставших по доброй воле России молодыми, но не независимыми государствами, оскорбляет сегодня Россию и русских», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский не намерен оставлять безнаказанным оскорбления экс-посла Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияра Вагабзаде, который нелицеприятно обозвал парламентария. При этом дипломат оскорбил русский народ, назвав его свиньей.