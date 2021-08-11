Белград, 11 августа, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Сербская православная церковь получила от черногорского правительства дополненный текст базового соглашения, которое представителям СПЦ предстоит подписать с черногорским государством. Об этом патриарх СербскийПорфирий проинформировал премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича 11 августа.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

С измененным текстом соглашения ознакомится комиссия СПЦ, которая сформулирует свое экспертное мнение, но уже по окончании сезона отпусков, говорится в письме патриарха Порфирия Здравко Кривокапичу.

Как сообщили в Патриархате СПЦ, в текст базового соглашения, который уже был утвержден, согласован сторонами и готов к подписанию в мае, правительство Черногории внесло большое количество изменений.

Тем временем премьер-министр Черногории заявил, что текст базового соглашения с Сербской православной церковью составлен, и его правительство ждет ответа СПЦ. «Мы сделали все, что смогли, и теперь все зависит от Патриархата. Если будет нужно, текст можно скорректировать и как можно скорее отдать на подписание. Я не желаю говорить о сроках, лучше всего, когда две стороны обо всем договариваются вместе», — процитировал телеканал РТС слова Кривокапича.

Напомним, что базовое соглашение между СПЦ и черногорским государством было готово к подписанию 27 мая. Тем не менее, премьер Кривокапич, который прилетел в Белград для тог, чтобы подписать документ, в последний момент заявил, что текст соглашения необходимо скорректировать.