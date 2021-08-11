Йошкар-Ола, 11 августа, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев побывал в здании Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, открытие которого запланировано на 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства Марий Эл Марийская государственная филармония

Долгие годы Маргосфилармония вела свою культурно-просветительскую деятельность на арендуемых площадках других театральных учреждений. Евстифеев отметил, что филармония восемь десятилетий работала на «съмных» сценах. Сейчас на новой площадке филармонии трудятся пять известных творческих коллективов, которые не только сохранились, но и преумножили свой творческий потенциал.

Сейчас здание расположено в живописном месте на набережной, для артистов созданы уютные гримерные, функциональные репетиционные залы и прекрасный концертный зал.

Читайте также: На завершение здания филармонии Марий Эл нужно 443,5 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, строительство здания филармонии началось еще в 2014 году. На момент начала строительства стоимость возведения объекта оценивалась в 540 млн рублей. В 2016 году строительство здания марийской филармонии, которое велось в рамках федеральной программы «Культура России», было приостановлено. Летом 2017 года стало известно, что финансирование программы сокращено на 46 млрд рублей или почти на четверть. В число мероприятий, реализация которых отложилась, вошло строительство здания филармонии имени Эшпая в Йошкар-Оле.

Весной 2019 года была подана заявка на выделения субсидии из федерального бюджета в размере 443,5 млн рублей для завершения долгостроя. Объект был включен в программу национального проекта «Культура». Общий бюджет строительства оценивается более чем в 650 млн рублей.

На тот момент Марий Эл была единственным регионом России, где филармония не имела собственного концертного зала. Долгие годы она располагалась в пристрое к Дворцу культуры им. XXX-летия Победы.