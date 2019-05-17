На завершение здания филармонии Марий Эл нужно 443,5 млн рублей

Йошкар-Ола, , 01:14 — REGNUM Марий Эл по предварительному согласованию с Министерством культуры России направила заявочную документацию для выделения субсидии из федерального бюджета в размере 443,5 млн рублей на завершение строительства здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая. Об этом стало известно по итогам совещания главы республики Александра Евстифеева с представителями генподрядчика на месте долгостроя, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Проектно-сметная документация изготовлена более пяти лет назад. В 2016 году смета была актуализирована. Задача — чтобы этот проект был завершен», — отметил Евстифеев.

Дата окончания строительства намечена на 2021 год — 100-летний юбилей республики. Глава Марий Эл заявил, что необходимо завершить объект раньше.

Евстифеев поставил задачу строителям — качественно выполнять работы в соответствие с намеченными сроками.

ИА REGNUM напоминает, строительство здания Маргосфилармонии стартовало в 2014 году на набережной Малой Кокшаги, когда регион возглавлял подозреваемый во взятке в размере 235 млн рублей Леонид Маркелов.

На момент начала строительства стоимость возведения объекта оценивалась в 540 млн рублей. В 2016 году строительство здания марийской филармонии, которое велось в рамках федеральной программы «Культура России», было приостановлено. Летом 2017 года стало известно, что финансирование программы сокращено на 46 млрд рублей или почти на четверть. В число мероприятий, реализация которых отложилась, вошло строительство здания филармонии имени Эшпая в Йошкар-Оле.

В марте 2019 года министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов сообщил, что в текущем году на продолжение строительства будет выделено 100 млн рублей.

Отметим, Марий Эл — единственный регион России, где филармония не имеет собственного концертного зала. Долгие годы она располагается в пристрое к Дворцу культуры им. XXX-летия Победы. При этом в филармонии трудятся коллективы государственного оркестра народных инструментов «Марий кундем», государственного ансамбля танца «Марий Эл», а также государственной хоровой капеллы имени Алексея Искандарова. В составе творческих коллективов — 11 заслуженных и пять народных артистов Марий Эл.