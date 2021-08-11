Вашингтон, 11 августа, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден объявил о создании виртуального саммита «лидеров демократии», который должен пройти 9−10 декабря 2021 года, сообщается на сайте Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

При этом отмечается, что в 2022 году саммит пройдет в очном формате. На обоих мероприятиях будут присутствовать главы государств, члены гражданского общества, филантропы и представители частного сектора.

«Для Соединенных Штатов саммит предоставит возможность прислушаться, учиться и взаимодействовать с разными участниками, чья поддержка и приверженность имеют решающее значение для глобального демократического обновления. Он также продемонстрирует одно из уникальных достоинств демократии: способность признавать свои слабости и недостатки и открыто и прозрачно противостоять им, чтобы мы могли, как говорится в Конституции США, создать более совершенный союз», — говорится на сайте.

Напомним, что ранее Байден заявил, что демократия в США и во всем мире находится в опасности. По его словам, в мире сейчас идёт борьба между «демократией» и «авторитаризмом».