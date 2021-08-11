Баку, 11 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Бывший посол Азербайджана Исфандияр Вахабзаде, который оскорбительно высказался в адрес русского народа, не представляет азербайджанскую сторону, сообщили 11 августа в пресс-службе МИД республики.

Trend.az Здание МИД Азербайджана

«Исфандияр Вахабзаде был освобождён от должности [посла] президентом [Азербайджана] в 2016 году из-за недостатков в работе. В данном случае было бы неправильно с нашей стороны как МИД комментировать его взгляды, поскольку он не представляет ни МИД, ни какой-либо другой государственный орган», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, азербайджанский отставной дипломат Вахабзаде записал видео с оскорбительными высказываниями в адрес депутата Госдумы Владимира Жириновского (ЛДПР) и русского народа.

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