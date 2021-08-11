Женева, Швейцария, 11 августа, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к 20 самым влиятельным мировым лидерам и руководителям фармацевтических компаний с просьбой повлиять на сложившееся позорное неравенство в вопросе глобального распределения вакцин от COVID-19. Об этом 11 августа сообщает CNN.

Флаг ВОЗ

Специалисты предупредили, что если ситуация не поменяется, то миру не миновать еще одной смертельной волны коронавируса.

В то время как богатые страны ужесточают контроль над вакцинацией — вводят законы и стимулы, люди в бедный районах мира отчаянно пытаются получить свои дозы. В США, например, переходят к вакцинации детей, в то время как в Индии от COVID-19 погибают медицинские работники, которым не хватает лекарственных препаратов.

Напомним, что тысячи людей пришли 10 августа в пункты вакцинации в Маниле, столице Филиппин.