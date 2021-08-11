Подгорица, 11 августа, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Туристический сезон в Черногории спасли соотечественники из Сербии и Республики Сербской. Об этом 11 августа написал на своей странице в «Твиттере» один из лидеров просербской коалиции «Демократический фронт» Андрия Мандич.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

По словам Мандича, на черногорских пляжах этим летом загорают сотни тысяч сербов, и это заслуга в том числе «Демократического фронта» — политическое объединение ранее поставило вдоль дорог, которые ведут из Сербии и Республики Сербской к черногорскому побережью билборды со словами благодарности сербам за то, что они выбрали для отдыха именно Черногорию.

Напомним, что туризм является одним из главных источников доходов для бюджета Черногории. В 2020 году туристический сезон в Черногории провалился из-за пандемии коронавируса. Сербские туристы, которые чаще выбирают для летнего отдыха Грецию, в этом году отдали предпочтение Черногории из-за дорогих ПЦР-тестов, без которых въезд в Грецию невозможен.