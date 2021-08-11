Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Городская больница № 33 Санкт-Петербурга, перепрофилированная под прием пациентов с ковид, возвращается к штатному режиму работы. Также из работы с COVID-19 выводится часть инфекционного коечного фонда трех федеральных стационаров. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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В больнице № 33 к оказанию плановой, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи приступят ориентировочно через две недели. Будет возобновлена работа отделений терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии и отделение сердечно-сосудистой хирургии. Однако при необходимости учреждение может быть вновь быстро перепрофилировано в инфекционный стационар. Сейчас в больнице проводится дезинфекция.

Из федеральных стационаров к штатному режиму работы постепенно возвращаются Первый Санкт-Петербургский государственный университет им. академика И.П.Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова и Санкт-Петербургский НИИ физиопульмонологии. С 9 августа из работы с коронавирусной инфекцией выведены 165 коек. При этом 134 места в этих стационарах по-прежнему сохранены для пациентов с COVID.

«Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса — вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку», — сказал губернатор Александр Беглов.