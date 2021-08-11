Нижний Новгород, 11 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Нижегородская область занимает седьмое место среди регионов России по уровню разрыва между высокими и низкими зарплатами. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками международной аудиторско-консалтинговой сети «Finexpertiza».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Нижегородской области разница между зарплатами 10% самых высокооплачиваемых специалистов и 10% низкооплачиваемых работников достигает 9,9 раза — 11,5 тысячи рублей против 113,4 тысячи рублей.

Лидером по этому показателю традиционно остается Москва — в российской столице наиболее высокие и наиболее низкие зарплаты отличаются почти в 18 раз.

Также в первую десятку по неравенству зарплат входят Санкт-Петербург, Подмосковье, Тюменская область, Сахалинская область, Астраханская область, Нижегородская область, Амурская область, Калужская область и Свердловская область.

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