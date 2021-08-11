Москва, 11 августа, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил главе российского МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для управления группировкой, созданной там для борьбы с лесными пожарами, сообщает 11 августа пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Владимир Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее президент России поручил усилить группировку, осуществляющую тушение пожаров в Якутии, а также подготовить предложения по социальной поддержке пострадавших местных жителей.