Минск, , 16:06 — REGNUM Пользователи социальных сетей обсуждают нездоровую походку Александра Лукашенко после пропагандистского мероприятия «Большой разговор с президентом». Более восьми часов он комментировал события в Белоруссии и за рубежом, отвечая на вопросы зарубежных журналистов и местных пропагандистов, после чего покинул кресло и с трудом преодолел несколько ступеней с подиума.

Читайте подробности: Большой разговор Лукашенко ни о чём

Публикация видеозаписи «разваливающейся» походки Лукашенко была сделана, видимо, для демонстрации его поддержки аудиторией, почти полностью представленной его сторонниками. Однако пользователей соцсетей заинтересовало больше состояние здоровья бессменно правящего с 1994 года политика.

Ряд комментаторов предположили, что Лукашенко перенёс инсульт. Другие предположили последствия действия стимуляторов. Кто-то указал на последствия давней травмы по итогам неудачной тренировки.

Пресс-служба президента Белоруссии не комментирует состояние здоровья Лукашенко после мероприятия 9 августа. После «большого разговора» он сторонится появления на публике.

В прежние годы проблемы с походкой Лукашенко были отмечены на непротокольных видеозаписях его визитов в Россию и Армению. Руководитель Белоруссии с трудом спускался с трапа самолёта и не без проблем преодолел несколько ступенек крыльца резиденции в Сочи после переговоров с Владимиром Путиным.