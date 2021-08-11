Москва, 11 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 11 августа, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,27%, поднимаясь до 74,12 рубля. Евро почти синхронно прибавляет 0,21%, превышая 86,84 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Новая просадка на рынке нефти смогла, наконец, отразиться на российском рубле, несмотря на новое успешное размещение Минфином РФ облигаций федерального займа (ОФЗ), прошедшее с почти двойной переподпиской.

Давление на валюты развивающихся рынков оказывают опасения того, что по итогам июля инфляция в США достигнет 5,5% вместо прогнозных 5,3%.

Это усилит ястребиные настроения в Комитете по открытым рынкам ФРС США и, вкупе с позитивной статистикой по рынку труда в стране может ускорить переход к сворачиванию мягкой монетарной политики.

Для российской экономики также негативным сигналом стало начало снижения цен на металлы. Слабое снижение наблюдается и на отечественном фондовом рынке, что также играет против рубля.

Впрочем, сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Америке могут оказаться позитивными для рынка нефти, что, соответственно, поддержит рубль на вечерних торгах 11 августа и на утренних торгах 12 августа», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар продолжает подъём выше 74 рублей