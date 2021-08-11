Москва, 11 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Советский и российский актер, народный артист России, художественный руководитель Московского современного художественного театра (МСХТ) Владимир Стеклов выписан из больницы. Об этом 11 августа сообщил директор МСХТ Руслан Банковский.

Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи» Владимир Стеклов

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«Владимир Стеклов выписан. Чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки», — приводит его слова РИА Новости.

Также Банковский рассказал, что Стеклов будет заниматься подготовкой к гастролям МСХТ — показу спектакля театра «Анна Каренина» в Донецкой и Луганской Народных Республиках в преддверии выборов в Госдуму РФ.

Отметим, 29 июля стало известно, что народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с COVID-19. 73-летний актер известен по исполненным им ролям в таких фильмах, как «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Воры в законе» (1988), «Узник замка Иф» (1988), «Увидеть Париж и умереть» (1992) и др.