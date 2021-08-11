Екатеринбург, 11 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В Свердловской области пока нет необходимости вводить дистанционный режим обучения в школах, заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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Ожидается, что 1 сентября все школьники пойдут в учебные учреждения. Однако некоторые ограничения всё-таки будут.

«Линейки будут проходить по классам, как и в прошлом году», — сказал Креков. Посторонних людей на торжественные мероприятия не пустят.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе установили новый рекорд по смертности от COVID-19.