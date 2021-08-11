Екатеринбург, 11 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурге продолжат возводить небоскрёб «Опера тауэр», заявил на пресс-конференции гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

Цитата из х/ф «Высота». Реж. Владимир Зархи. 1957. СССР На стройке

Объект, стоящий рядом с другим уральским небоскрёбом — «Высоцким», долгое время стоял замороженным. Сейчас застройщик ведёт корректировку проекта, также потребуется экспертиза документации.

«За это время изменились требования к таким современным зданиям, изменились приоритеты потребителей», — сказал Ананьев.

«Оперу» продолжат строить весной 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге начали сносить недостроенную гостиницу «Дели» рядом с цирком.