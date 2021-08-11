Москва, 11 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Министерство обороны России готово помочь в вопросе модернизации вооруженных сил (ВС) Армении. Об этом 11 августа заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим армянским коллегой Аршаком Карапетяном в Москве.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Придаем важное значение развитию нашего взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. При этом готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию вооруженных сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу», — сказал он.

Также Шойгу отметил, что находящаяся на территории Армении 102-я российская военная база хорошо оснащена и является гарантом безопасности.

«Армения — союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе», — добавил министр обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет важнейшую роль для обеспечения безопасности республики.