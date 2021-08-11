Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Студенты Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) смогут заселяться в общежития вуза, только пройдя вакцинацию от коронавирусной инфекции. Следует из опубликованных 11 августа материалов ректорского совещания. Учебный год в вузе начнется в смешанном формате.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минобрнауки порекомендовало вузам переводить на удалённый режим учёбы студентов без прививки от коронавируса или имеющих от неё медицинский отвод. Как заверили в СПбГУ, университет будет и дальше последовательно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу: проводить санитарную обработку мест общего пользования, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в зданиях вуза.

Читайте также: Минобрнауки РФ рекомендует непривитых студентов перевести на «удалёнку»

«Количество студентов и сотрудников, которые прошли вакцинацию или перенесли заболевание в течение последних шести месяцев, по имеющимся данным, не превышает трех тысяч. Эти цифры явно недостаточны для формирования коллективного иммунитета», — пояснили продление ограничений в СПбГУ.

В связи с этим в вузе приняли решение начать новый учебный год в смешанном формате, сочетающем традиционные аудиторные занятия, использование информационных и коммуникационных технологий и гибридную форму.

«При заселении в общежития наряду со всеми необходимыми документами обучающимся потребуется наличие сертификата о прививке от коронавирусной инфекции либо справки о противопоказаниях к вакцинации или о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании», — заметили в вузе.

В СПбГУ пригрозили, что в случае если органы Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу примут решения, аналогичные решениям, принятым в Москве, в университете тут же будут приняты решения, аналогичные принятым в МГУ и других московских вузах.

«Студентам и сотрудникам университета рекомендовано не ждать этих решений, чтобы не оказаться в ситуации, когда в связи с их принятием они должны будут срочно пройти вакцинацию для получения возможности посещать/проводить очные занятия», — подчеркнуло руководство СПбГУ.