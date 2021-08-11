Белгород, 11 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Белгородской области 11 августа выявлено 158 новых носителей коронавируса — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 126 пациентов, четверо скончались. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 2 660 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 46 222 жителей. Выздоровел 40 781 человек. Лечатся в стационарах 1 360 пациентов, получают амбулаторную помощь 3 137 белгородцев, на самоизоляции находятся 12 066 жителей. От осложнений при коронавирусе в регионе скончались 944 человека.

На вакцинацию от COVID-19 в целом подано 670 199 заявок. Полный курс иммунизации прошли 558 406 человек.