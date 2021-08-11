Лондон, 11 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Jaguar представил новую версию F-Pace под названием Black Pack. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Jaguar Jaguar F-Pace Black Pack

Отличительной особенностью новой версии стали: черно-глянцевая радиаторная решетка, колпаки зеркал Gloss Black, 20-дюймовые колеса Gloss Black, фиксированная панорамная крыша, защитное стекло и рейлинги на крыше Gloss Black.

Модель получила электрифицированные силовые агрегаты, среди которых присутствуют эффективные усовершенствованные четырех‑ и шестицилиндровые дизельные и шестицилиндровые бензиновые двигатели Ingenium MHEV, а также бензиновый PHEV.

Цветовая гамма кузова модели состоит из 10 оттенков, включая новый оттенок, получивший название Ostuni White.

Внутри Jaguar F-Pace Black Pack появились металлические накладки на педали, облицовка Satin Charcoal Ash и функция Premium Cabin Lighting, которая предлагает 30 настраиваемых оттенков. Кроме того, автомобиль получил систему очистки воздуха в салоне.

Ранее компания Jaguar в Италии представила две новые спецверсии автомобиля F-Pace, получившие названия Greenstone и Greystone.

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