Москва, 11 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. На территории России не выявлено подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса «Йота». Об этом 11 августа рассказали журналистам в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.

Zdrav.tomsk.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

«В Российской Федерации случаи заражения вариантом «Йота» не отмечены», — сообщили в «Векторе».

Также там уточнили, что случаи заражения разновидностью SARS-CoV-2 «Йота» зафиксированы в основном в США, однако и там его доля в общей циркуляции составляет менее 1%.

При этом в центре указали, что научные данные о штамме «Йота» на данный момент ограничены и эта разновидность требует наблюдения.

«Среди прочего, у варианта «Йота» отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам. Имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта «Йота» в сравнении с другими вариантами», — добавили в «Векторе» и отметили, что предпосылок к распространению этой разновидности SARS-CoV-2 в России нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «Йота», летальность которого может составлять до 82%, выявила в Нью-Йорке группа ученых Департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета.