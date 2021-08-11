Магас, 11 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Ингушетии приняли участие в прививочной кампании против коронавируса более 116 тыс. человек, что составляет 54,4% от контингента, подлежащего вакцинации. Об этом в ходе совещания в правительстве республики сообщила министр здравоохранения Рукият Торшхоева.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

По её словам, вторым компонентом вакцины привиты уже более 87 тыс. человек. Среди привитых более 19 тыс. человек — лица в возрасте старше 60 лет.

Получили вакцину практически на 96% сотрудники медицинских учреждений — всего 8685 человек. Всего в Ингушетии поставлено свыше 147 тыс. комплектов вакцины против коронавируса. В течение ближайших двух недель будет получено еще почти 5 тыс. доз вакцины.