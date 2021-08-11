Берлин, , 14:29 — REGNUM Власти Германии будут внимательно следить за расследованием дела сотрудника посольства Великобритании в Берлине, подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой и ранее задержанного генпрокуратурой страны в Потсдаме. Об этом 11 августа рассказал на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Шпион высшей категории Цитата из к/ф «Из России с любовью». Реж. Теренс Янг. 1963. Великобритания

«Мы очень серьезно воспринимаем указания на то, что агентурная деятельность осуществлялась по заказу российской спецслужбы. Мы очень пристально будем следить за расследованием», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в генпрокуратуре Германии сообщили, что в стране задержали гражданина Великобритании по подозрению в работе на спецслужбы России.