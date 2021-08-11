Курск, 11 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Курской области 11 августа зарегистрировано 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Советский плакат. Здоровье человека — общенародное достояние

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Всего в регионе был выявлен 48 тыс. 561 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 45 тыс. 106 пациентов, в том числе 168 — за последние сутки.

Скончались 1158 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.