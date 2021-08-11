Магас, 11 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Ингушетии увеличили мощность ковидных госпиталей на случай ухудшения ситуации из-за коронавируса. Открыты ещё два отделения — в городе Малгобеке и в селении Кантышево, сообщили в региональном минздраве.

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«Ингушетия готова к возможному обострению ситуации с COVID-19. По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова в регионе открыли два новых отделения для лечения больных коронавирусом — в Малгобеке и Кантышево»,— говорится в сообщении пресс-службы на официальном портале в Instagram.

По данным федерального оперативного штаба на 11 августа, в Ингушетии за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 59 человек. За последнее время число новых случаев заражения не превышает в сутки 61 человека. Общее количество носителей коронавируса достигло в республике 18 267 человек, из них выздоровели 16 656 пациентов, скончались 240, в том числе трое за прошедшие сутки.