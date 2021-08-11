Волгоград, 11 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Волгоградской области 11 августа обновлён суточный рекорд по выявленным носителям коронавируса — 331 случай, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано 17 летальных исходов у пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 22 районах региона. Всего в Волгоградской области COVID-19 подтвердился у 74 824 жителей. Выздоровели 66 526 человек, в том числе 290 — выписаны за последние сутки. Лечатся в стационарах и амбулаторно 6 311 пациентов.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1 987 человек.