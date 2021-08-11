Москва, 11 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В банковской индустрии России в истории со ставками по депозитам остается по-прежнему очень много вопросов, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по корпоративным коммуникациям Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Говорить о том, что доходность сберегательных продуктов для населения сегодня едва превышает 5% можно только с сожалением.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики российским мегарегулятором ключевая процентная ставка продолжает расти, очевидно, до конца 2021 года она будет находиться в диапазоне 7,25%-7,5%.

Это значит, что, если ставки по депозитам приблизятся в IV квартале 2021 года хотя бы к 6,25% годовых, они будут защищены ли от официального уровня инфляции.

Все, что случилось за последние годы на рынке депозитов, вызывает сожаление. Налоги на депозиты — крайне спорная идея. Они, по сути, подстегнули интерес частных инвесторов на валюту стан-оппонентов России в мировой политике.

Колоссальный переток обесценивающихся рублей перешел на фондовую секцию Мосбирижи, консервативные облигации, а квалифицированные инвесторы стали активнее вкладывать средства в «голубые фишки» США и ряда международных компаний.

По моим оценкам, из топ-20 крупнейших банков России наиболее доступно и ясно о процентных ставках по депозитам на привлекательном уровне дают лишь несколько кредитных учреждений, среди которых «Газпромбанк».

Зачастую на сайтах банков представлена информация по предлагаемым депозитам с очень низкими для реальности ставок, зачастую в диапазоне от 3%до 5%.

Когда-то годовые начисления по крупным депозитам приносили населению хороший доход. Экономика России продолжает стабилизироваться, бюджет профицитный.

Привлекательность банковских продуктов для населения должна подрасти. Для этого нужно обуздать инфляцию, иначе она продолжит обесценивать вклады населения в банках.

На сегодняшний день задолженность населения перед банками достигла почти 24 трлн рублей, людям просто нечего нести ни в банки, ни в инвестиционные компании», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года ставки по депозитам в крупных российских банках начали расти и вернулись к уровню до пандемии коронавируса, приводит данные аналитическая компания Frank RG.

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