Субботним утром того дня в гостинице «Ленинград» (ныне — «Санкт-Петербург») произошел сильнейший пожар. Его жертвами стали 16 человек, из которых 9 — сотрудники ленинградской пожарной охраны. По числу жертв среди пожарных города это событие до сих пор является самой большой трагедией за всё послевоенное время. В петербургском гарнизоне пожарной охраны 23 февраля отмечается День памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. До сих пор не до конца проясненные обстоятельства этого пожара, случившегося в праздничный день, сделали его одним из страшных символов 1991 года — последнего года Советского Союза.

Вид из окна гостиницы «Ленинград» после пожара. Фото из архива ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Смотрите галерею фотодокументов о гостинице «Ленинград» до, во время и после пожара.

Гостиница «Ленинград» на открытке 1979 год

…Автор этих строк, в то время — студент философского факультета Ленинградского госуниверситета, утром 23 февраля собирался на митинг патриотических сил, который был назначен в полдень на Дворцовой площади. Сбор сторонников сохранения СССР накануне в своей программе «600 секунд» анонсировал самый популярный в то время ленинградский журналист Александр Невзоров, незадолго до того прославившийся своим телефильмом «Наши» про вильнюсский и рижский ОМОНы, оказавшиеся на острие противостояния с радикальными националистами Литвы и Латвии. Лучшей рекламы митингу, чем объявление о нем в передаче «600 секунд», нельзя было придумать! Оно стало руководством к действию для всех, кто в то время противопоставлял себя либеральному лагерю, уже вставшему у руля РСФСР во главе с Борисом Ельциным и продолжавшему свой натиск на теряющее рычаги власти руководство КПСС и СССР.

А повестка того дня совсем не располагала к праздничным речам: было ясно, что на митинге будут говорить не столько о Дне Советской армии и Военно-Морского флота, сколько о событиях в Прибалтике, где к тому времени уже произошли трагедии у телебашни в Вильнюсе 13 января (15 убитых) и в центре Риги (5 убитых). Ощущение надвигающейся катастрофы — для кого-то страшной, для других желанной — ощущалось всеми, кто интересовался в те дни политикой (и таких было большинство). А главной темой митинга, как ожидалось, станет предстоящий 17 марта 1991 года Всесоюзный референдум о сохранении СССР.

Сегодня это может показаться удивительным, но в те годы митинги разной идейной направленности проходили еженедельно, а уж в дни праздничных дат — по нескольку акций одновременно, на которых политические оппоненты, не стесняясь в выражениях, предавали друг друга анафеме. Вот и в тот день одновременно проходил и митинг демократов, выступавших за демонтаж СССР, — то ли у Казанского собора, то ли на Исаакиевской площади. Однако, до жестоких драк, горящих шин, погромов или, упаси Бог, стрельбы, вплоть до августа 1991 года на территории РСФСР ни разу не доходило.

Пожар в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 г. Фото из архива ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

…Звонок о пожаре в гостинице «Ленинград» поступил в пожарную охрану города сразу после 8 часов утра. И этот звонок, как выяснилось позже, был сделан с запозданием: вспыхнувший на седьмом этаже (по высоте он соответствует 10-му этажу обычных домов) огонь, который персонал гостиницы сначала пытался потушить своими силами, к тому времени уже охватил весь этаж и отрезал пути спасения для постояльцев и персонала двух вышележащих этажей. От огня одно за одним лопались стекла номеров, и врывающийся в здание сильный ветер с Невы превратил гостиницу в настоящую печь. Черный дым окутал верхние этажи «Ленинграда».

"То, что я увидел, поднявшись туда — огненная труба, как в открытой дверце печи. Там просто ревел огонь! Невозможно было войти на этаж», — вспоминал позднее Владимир Шклярик, в то время начальник 14-го отряда военизированной пожарной охраны (здесь и далее воспоминания пожарных цитируются по материалам сайта ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, — прим. ИА REGNUM).

На место ЧП прибыли сотрудники сразу нескольких пожарных частей. Увидев, что холл и лестница гостиницы уже забиты постояльцами и персоналом, бегущим с этажей ниже очага пожара, группа пожарных приняла решение подняться наверх на служебном лифте, чтобы оценить обстановку, найти и спасти тех, кому нужна помощь, и приступить к борьбе с огнем.

Этот факт позднее стал поводом для спекуляций об «ошибке» и «самонадеянности пожарных», которая якобы способствовала их гибели. Однако Валерий Янкович, в 1991 году — начальник 1-й пожарной части Ленинграда, много лет спустя объяснял: «В той ситуации подняться на горящий этаж можно было, лишь воспользовавшись лифтами, что они и сделали, дабы миновать поток людей, спускавшихся по лестнице. В Боевом уставе на тот момент было сказано, что можно использовать лифты. При этом следовало высаживаться за этаж до горящего и производить на горящий этаж боевые действия под прикрытием стволов. А то, что лифт их вывез на горящий этаж — по техническому заключению, там было замыкание от высокой температуры, но мог быть, конечно, и человеческий фактор. Они попали в эпицентр пламени, этого предвидеть никто не мог».

Вмиг охваченные огнем и дымом, пожарные попытались спуститься на этаж ниже, но в этот момент лифт вышел из строя. Люди старались прорваться к лестнице и крайним окнам, разбить кабину лифта и спуститься вниз по шахте, однако времени уже не было, и для большинства оказавшихся на седьмом этаже пожарных эта ситуация оказалась смертельной ловушкой.

Пожар в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 г. Фото из архива ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Тем временем постояльцы верхних этажей выстроились у открытых окон, размахивая полотенцами, а некоторые предприняли попытки выбраться самостоятельно, связывая простыни и другие подвернувшиеся предметы. Это окончилось падением и гибелью. Огонь пожирал номер за номером, оставляя всё меньше шансов выбраться из здания живым. Как отмечают участники событий, в то время техники, способной снять людей с высотных зданий, в Ленинграде не было, пожарных вертолетов — тоже. Среди тех, кто оказался в числе молящих о спасении, оказалась французская актриса Марина Влади, вдова Владимира Высоцкого.

«Во время пожара в ленинградской гостинице в 1991 году я бы погибла, если бы не пожарный — замечательный, удивительно сильный человек. Он держал на руках лестницу, которая не поднималась до седьмого этажа. Я прыгнула на нее из окна… По-видимому, «костлявая» не хотела в тот раз меня забирать…» — вспоминала позже актриса в интервью «Известиям».

А вот как запомнился этот момент Александру Александрову, в то время начальнику отдела службы, подготовки и пожаротушения управления пожарной охраны №50 Главного управления пожарной охраны СССР: «Помню, как лестница-тридцатка спасала Марину Влади. Стрела лестницы не дотянулась до ее окна буквально метра. Тогда она просто прыгнула на последнее колено лестницы. К счастью, все сложилось благополучно. А ведь Влади могла погубить себя и еще двух бойцов, которые в этот момент находились на лестнице, чтобы ее спасти».

Всего пожарные спасли из гостиницы более 250 человек, причем 36 из них — буквально вынесли на руках. Среди спасенных были и малолетние дети. Однако, помощи дождались не все. Шесть постояльцев гостиницы и сотрудник милиции Александр Файкин, помогавший пожарным в спасении людей, погибли. Жертв среди пожарных, бросившихся на помощь людям, оказалось еще больше. Несколько человек сгорели и задохнулись на том самом седьмом этаже, где возник пожар. Другие погибли при попытках выбраться из здания.

«Я уверен, если бы у них была малейшая возможность уйти, они бы использовали этот шанс, — отмечал экс-начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, ныне — замминистра МЧС Леонид Беляев. — Скорее всего, его не было… Ну, и конечно, когда выпрыгнули из окна ребята из 7-й части. Мы увидели их лежащими на пандусе. Это было страшно».

Пожар в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 г. Фото из архива ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

…Автор этих строк около 10:30 23 февраля 1991 года ехал в центр от Финляндского вокзала в автобусе маршрута №2. Как только автобус выехал на Литейный мост, а затем на набережную Кутузова, в салоне все прильнули к окнам — над гостиницей «Ленинград» на противоположном берегу Невы поднимался густой дым, верхние этажи зияли черными глазницами окон и закопченными стенами, а пожарные продолжали заливать здание водой снизу и с поднятых вокруг лестниц. Зрелище было гнетущее, сразу убившее у всех его очевидцев праздничное настроение. И хотя масштаб трагедии был в тот момент неизвестен, сразу подумалось, что предстоящий митинг пройдет не так, как планировалось.

Однако, в то время в Ленинграде не было ни мобильной связи, ни интернета, и большинство собравшихся «в защиту СССР» только на Дворцовой узнавали о случившемся от тех, кто проезжал мимо пожара. С трибуны говорили о недопустимости подточившего Советский Союз национального сепаратизма, будь то в Прибалтике, Закавказье или Молдавии (про Украину, кстати, тогда никто не вспоминал), славили легендарных омоновских командиров Чеслава Млынника (Рига) и Болеслава Макутыновича (Вильнюс). Наиболее яростные ораторы, поздравляя действующих и бывших военных с праздником, прямо призывали Советскую армию взять власть в стране в свои руки и силой не допустить возможного распада Союза. Как помнится, эти речи получали намного более бурную поддержку, чем призывы проголосовать за сохранение СССР на предстоящем «горбачевском» референдуме. Веры в то, что он поможет избежать катастрофы, оставалось всё меньше…

Получив слово на митинге, журналист Александр Невзоров сообщил собравшимся о пожаре в «Ленинграде», на котором он успел побывать утром в качестве репортера, сказал, что есть жертвы. Впрочем, подробностей случившегося в тот момент не было даже у него. Еще не все жертвы огня и дыма были найдены. И только в понедельник горожане узнали о массовой гибели людей…

Гостиница «Ленинград» после пожара. Фото из архива ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Официальной причиной пожара было названо самовозгорание оставленного без присмотра включенным телевизора «Рекорд» в номере 774, что, в принципе, не было редкостью для отечественных телеприёмников того времени. Распространению огня способствовала горючая пластиковая отделка комнат и холлов. Очевидно, что пожарное оборудование гостиницы не соответствовало требованиям безопасности.

Однако существует и конспирологическое объяснение гостиничного пожара. Оно основано на том факте, что среди погибших постояльцев оказался редактор журнала «Огонек» Марк Григорьев, найденный с повреждением головы. Он был автором нашумевшей в 1990 году статьи «Пожар в штабе революции, или Дело о поджоге Смольного», давшей старт политической карьере небезызвестного Юрия Шутова, будущего помощника первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, а затем его злейшего врага. В 1980-х годах, будучи ответственным сотрудником статистического управления, Шутов был обвинен в поджоге одного из кабинетов Смольного и хищениях, осужден, а позже амнистирован и реабилитирован. В своей статье Григорьев создал образ Шутова как самоотверженного борца с коррумпированным партийным аппаратом.

По одной из версий, вновь прибыв в Ленинград, Григорьев вместе с Шутовым работал над очередной статьей или книгой и стал жертвой боящихся новых разоблачений властных коррупционеров, которые скрыли убийство поджогом. По другой, Григорьева убили как раз по приказу Шутова, поскольку журналист понял, что имеет дело не с борцом за справедливость, а с жестоким криминальным авторитетом. Напомним, Юрий Шутов в 2006 году был осужден к пожизненному заключению по обвинению в заказных убийствах, покушениях на убийства и других преступлениях в составе ОПГ и в 2014 году скончался в колонии «Белый лебедь».

…Погибших при ЧП в гостинице «Ленинград» пожарных решили похоронить на Серафимовском кладбище, где упокоились более 100 тысяч ленинградцев, умерших и погибших в блокаду. Как вспоминают очевидцы, траурная процессия с телами пожарных растянулась на 10 километров и сопровождалась воем сирен пожарных машин. Проститься с героями пришли тысячи жителей города, которому всего полгода оставалось носить имя Ленинград. Гостиница сменила имя вслед за городом, но пострадавшие в том пожаре ее верхние этажи закрыты до сих пор.

23 февраля 2016 года, как и в предыдущие годы, на Серафимовском кладбище состоится траурный митинг и возложение венков к мемориалу погибшим пожарным.

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25 лет назад при выполнении служебного долга погибли:

майор Капитонов Сергей Георгиевич (1953—1991) заместитель начальника 1-ПВПЧ 5-ОВПО Петроградского района;

«Книга памяти» ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Сергей Георгиевич КАПИТОНОВ

старший сержант Стельмах Михаил Федорович (1955—1991) старший мастер газодымозащитной службы 1 ПВПЧ 5 отряда ВПО Петроградского района;

«Книга памяти» ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу СТЕЛЬМАХ Михаил Федорович.

сержант Осипов Владимир Николаевич (1956—1991) старший пожарный 7 ПВПЧ 22 отряда ВПО Смольнинского района;

«Книга памяти» ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу ОСИПОВ Владимир Николаевич.

младший сержант Соколов Кирилл Дмитриевич (1968—1991) пожарный 7 ПВПЧ 22 отряда ВПО Смольнинского района;

«Книга памяти» ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу СОКОЛОВ Кирилл Дмитриевич.

младший сержант Глатенок Александр Викторович (1969—1991) пожарный 11 ПВПЧ 1 отряда ВПО Калининского района,

«Книга памяти» ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Александр Викторович ГЛАТЕНОК

старший сержант Гомонов Виктор Васильевич (1956—1991) командир отделения 11 ПВПЧ 1 отряда ВПО Калининского района;

«Книга памяти» ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Виктор Васильевич ГОМОНОВ

старший лейтенант Самойлов Вадим Анатольевич (1961—1991) начальник караула 11 ПВПЧ 1 отряда ВПО Калининского района;

«Книга памяти» ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу САМОЙЛОВ Вадим Анатольевич.

сержант Соловьев Михаил Юрьевич (1960—1991) пожарный 11 ПВПЧ 1 отряда ВПО Калининского района;

«Книга памяти» ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу СОЛОВЬЕВ Михаил Юрьевич.

младший сержант Терехов Юрий Андреевич (1961—1991) пожарный 11 ПВПЧ 1 отряда ВПО Калининского района.